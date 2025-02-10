広島平和文化センターは10日、広島平和記念資料館（同市中区）の今年度の入館者数が198万3983人（9日時点）となり、過去最多となったと発表した。2月中にも初めて200万人に達すると見込んでいる。新たな展示が予定されている、平和記念資料館東館1階の情報コーナー=2025年1月7日午前11時50分、広島市中区、魚住あかり撮影資料館は1955年に開館し、2019年に大規模なリニューアルを終えた。これまでの最多は23年度の198万1782人