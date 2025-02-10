韓国アイドルグループEXOメンバーKAI（カイ）が10日、除隊となる。社会服務要員の代替服務を終えて召集が解除される。23年5月に陸軍訓練所に入所し、基礎軍事訓練を受けた後、社会服務要員として国防の義務を履行してきた。韓国のスポーツ朝鮮は同日「EXOはこれまで、公演やインタビューで着実に完全体での活動に対する期待感を示してきた。特に今年は、全メンバーが軍服務を終えることになるだけに、完全体の準備に突入する」と予