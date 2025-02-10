俳優の西田健（79）が、10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。特撮ドラマに対する意識が変わったきっかけをつづった。西田は「40年程前、事務所にブラジルから荷物が届きました」とつづり、1971年に放送されたTBS系「帰ってきたウルトラマン」で自身が演じた岸田文夫の人形をアップ。「リッカルド君という少年が一生懸命に粘土細工で作ってくれた俺の人形だった」と紹介した。この人形を見て「それから俺の『帰って来た