２００６年に開港した神戸空港の搭乗者数が、２月１０日、５０００万人を突破しました。搭乗者数が５０００万人を突破し、記念セレモニーが行われたのは、２００６年に開港した神戸空港です。５０００万人を達成した便の搭乗者全員にクッキーなどの記念品が手渡されました。神戸空港では今年４月に国際線専用の第２ターミナルがオープンし、韓国や中国など５都市との国際チャーター便が順次始まる予定です。