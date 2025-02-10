本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、2月22日の「猫の日」に向けて、肉球をイメージした「癒されスイーツ」に注目です!2025年2月の新商品5品まとめ(2月11日〜2月17日)「贅沢ざくもちチョコシュー」(259円)「贅沢ざくもちチョコシュー」(259円)価格 : 259円販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、山梨県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州チョコクリームを詰めたザ