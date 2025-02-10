北陸新幹線の新大阪への延伸について、与党の整備委員会は地下水への影響などに懸念を示す京都府知事らと面会し、着工への理解を求めました。北陸新幹線の新大阪への延伸に取り組む与党の整備委員会が２月１０日、西脇隆俊京都府知事らと面会しました。延伸は来年度中の着工を目標としていましたが、京都府ら沿線自治体が地下水や財源について懸念を示し、着工の目標が遅れています。（京都府西脇隆俊知事）「新幹線整備の