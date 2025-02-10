ソラシドエアは、「ソラシド バレンタインフライト」を2月14日に実施する。全便で特別ドリンクサービスとして、ホットココアを用意する。子どもや小さな子どもを抱いている人へは、温かい飲み物の提供は行っていない。「ナッシージェット宮崎」による運航便を除くソラシドエア運航の全便にて、ソラシドエアの制服を着用したクマのぬいぐるみ「ソラシドベアーズ」（バレンタイン仕様）を展示する。