犬がトイレを失敗した時のタブー行為とは トイレトレーニング中、犬がトイレを失敗するたびに「また失敗してしまった…」と悩む飼い主は多いでしょう。しかし、犬のトイレの失敗がなかなか直らない原因が飼い主にあることも少なくありません。 ここでは犬がトイレを失敗した時にやってはいけないタブー行為を見てみましょう。 1.大袈裟にリアクションしてしまう 犬がトイレを失敗した時、つい「なにやって