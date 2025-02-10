ジェットスター・ジャパンは、成田国際空港発着便搭乗者数が、2月6日に4,000万人を突破したと発表した。2022年10月11日に3,000万人を突破しており、約2年3か月で1,000万人増えた。2012年7月の就航から約12年7か月を要した。ジェットスター・ジャパンは現在、成田国際空港を発着する路線を国内線13路線、国際線3路線の計16路線を1日最大88便運航している。提供座席数は成田国際空港に乗り入れる航空会社として最大となっている。田