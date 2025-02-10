FC町田ゼルビアの黒田剛監督が、那須大亮氏のYouTubeチャンネルに出演。昨季を振り返った。まず黒田監督は、クラブのJ１初挑戦で３位と躍進した2024シーズンについて、連敗が１度だけだった点を評価する。「初めての挑戦なので、過去にデータがあるわけでもないし、手探り状態で行かなければならないところも、もちろんある。ただ（23シーズンに）J２を優勝したチームの土台作りは、そのまま活かして活きたことが根底にあった