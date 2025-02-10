火事があったのは新潟市東区で、きのう夜8時45分ごろ「近隣の家から火が出ている」と通報がありました。火元の住宅が全焼したほか、少なくとも隣接する3棟の一部が焼けました。この火事で2人が死亡しました。火元の家に住む80代の夫婦が行方不明になっていて、警察が身元の確認を進めています。