俳優の本田望結さんが、自身のインスタグラムを更新。メガネ姿の最新ショットを公開しました。 【写真を見る】【本田望結】「めがね望結はどうですか」最新ショットにファン反響本田望結さんは「めがね望結はどうですか。」と綴ると写真をアップ。投稿された写真では、ベレー帽をかぶり、メガネをかけた本田望結さんが、様々な表情を浮かべる様子が見て取れます。 この投稿にファンからは「メガネお似合いいいね」・