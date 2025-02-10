福島市の県道で10日朝、雪崩が起き、温泉旅館2軒にいた宿泊客など約160人が孤立しましたが、さきほど解消しました。10日午前4時頃、福島市土湯温泉町（つちゆおんせんまち）の県道で雪崩が発生し、約5.6kmの区間が通行止めになりました。この雪崩の影響で、通行止めの区間にある2軒の旅館にいた宿泊客と従業員合わせて約160人が孤立しました。電気やガス、水道などは使用できる状況で、人的被害は確認されていません。県は午前6時4