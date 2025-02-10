2024年10月、神奈川・横浜市の住宅で高齢の男性が襲われた強盗殺人事件で、新たに実行役の男2人が逮捕されました。藤井柊容疑者（27）と久保田陸斗容疑者（22）は、2024年10月に横浜市青葉区にあった後藤寛治さん（75）の家に押し入り、後藤さんを殺害した上、現金17万円と貴金属などを奪った疑いが持たれています。この事件では、実行役として宝田真月被告が既に逮捕・起訴されていました。藤井容疑者らは、千葉・市川市で起きた