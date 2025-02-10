女優の藤原紀香が１０日に自身のＳＮＳを更新。出演ドラマのオフショットを披露した。インスタグラムで「連続ドラマ【家政婦クロミは腐った家族を許さない】第５話いかがでしたでしょうか今回はとても悲しい回でした」とつづり「さて、灰原家の女主人・灰原翠の私服です娘の緋莉（あかり）のお誕生日にリビングで着ていたドレスです立ちのショットがなかったので、スタイリストさんに廊下で写真を撮ってもらいまし