JR山手線は信号トラブルの影響で、内回りの運転を約2時間半にわたって見合わせていましたが、10日午前10時ごろ、運転を再開しました。JR東日本によりますと午前7時24分ごろ、山手線の内回りの浜松町駅と新橋駅の間で車両の運転席で受信する信号が赤のまま切り替わらない状態になりました。この影響で、山手線の内回りは約2時間半にわたって運転を見合わせていましたが、午前10時ごろ、並行する京浜東北線の線路を利用して運転を再