USスチール買収計画を巡り、林官房長官は「日本製鉄がこれまでとは全く異なる大胆な提案を検討している」と明かしました。林官房長官「日本製鉄は本件を単なる買収と見ているのではなく、大胆な投資を行うことで、米国や世界が求める優れた製品の生産を行い、日米がウィンウィンになれるような、これまでとは全く異なる大胆な提案を検討している」アメリカのトランプ大統領が日本製鉄は株式の過半数を取得しないと述べているこ