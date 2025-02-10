サントリーが１０日、都内で「ザ・プレミアム・モルツ」の新ＣＭ発表会を行った。同ＣＭは、漫画家・さくらももこさんの代表作で、フジテレビ系でアニメが放送中の「ちびまる子ちゃん」を題材にしている。主人公・まる子を広瀬すず、まる子の親友・たまちゃんを伊藤沙莉、富豪の同級生・花輪くんをオダギリジョーが、大人になった“プレミアムなキャラクター”という設定で演じている。ＣＭは１３日から全国で放送される。サ