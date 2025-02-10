私はモエ。夫のケントは思い込んだら一直線。私は出会ってすぐに熱烈なアプローチを受け、結婚しました。しかし思わぬ事態が起きます。ある日突然「ラーメン屋になる」と宣言したケントは、私の反対も構わず勝手に会社を辞めてきたのです。社宅を出なければならず、「オレの実家で暮らせばいい」と気軽に言われて頭がクラクラします。出産を控えた私は母に事情を説明し、しばらくは夫婦それぞれ自分の実家で暮らすことになりました