福島市で雪崩が発生し、温泉宿の宿泊客らおよそ160人が一時孤立したことについて、林官房長官は「急病人などは発生していない」と述べました。林官房長官「県道が通行止めになったために宿泊施設2軒、従業員と宿泊客合わせて約160人が孤立している状況になっております。これらの宿泊施設においてライフライン等の異常はなく連絡は取れておりまして、急病人等は発生していないと報告を受けております」林長官は会見で、雪崩に