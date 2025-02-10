巨人は１０日、女子チームに、昨年まで阪神タイガースＷｏｍｅｎに在籍し、豪州・ナラングバデーモンズでプレーする元日本代表の中江映利加捕手（２６）を獲得したと発表した。正捕手の金満梨々那（２５）が右肘のけがで離脱しており、補強となる。中江は高校（岡山県立倉敷商）までソフトボール、環太平洋大（岡山）を経て阪神タイガースＷｏｍｅｎ創設メンバーとして４年在籍。その間に日本代表として２３年のアジア杯（香港