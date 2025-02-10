［東京１０日ロイター］ - 大林組は１０日、発行済み株式の２．８％に当たる２０００万株・３００億円を上限とする自社株買いを決議したと発表した。取得期間は２月１２日から６月３０日まで。昨年３月に見直した資本政策に基づきＤＯＥ（株主資本配当率）５％の配当の継続に加え、２０２６年度までに１０００億円規模の自社株取得による追加還元を行う計画の一環という。今回取得する自社株は全て消却する予定。