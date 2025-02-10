女優・広瀬すず、伊藤沙莉、俳優・オダギリジョーが１０日、都内で「ザ・プレミアム・モルツ」の新ＣＭ発表会を行った。漫画家さくらももこさんの代表作漫画で、フジテレビでアニメとしても放送中の「ちびまる子ちゃん」の主人公・まる子を広瀬、伊藤が親友のたまちゃん、オダギリが富豪の同級生・花輪くんを、それぞれ大人になった“プレミアムなキャラクター”という設定で出演している。ＣＭは１３日から全国で放送される。