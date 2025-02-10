俳優の八木莉可子が10日、都内で行われたファミリーマート『濃厚チーズ in ファミチキ』新商品発表会に出席し、ファミチキに合うと思うトッピングを発表した。【全身ショット】抜群のスタイルでファミチキカラーの衣装を着こなす八木莉可子ファミリーマートは、新商品「濃厚チーズinファミチキ」230円（税込248円）と「クリームチーズソースinクリスピーチキン」184円（税込198円）を、あす11日から全国の店舗で数量限定で発売