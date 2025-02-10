［東京１０日ロイター］ - 伊藤忠商事は１０日、セブン＆アイ・ホールディングスへの出資について、創業家から要請を受けていることは事実だとする一方、株主の理解と納得が大前提であり、意思決定する場合は、その他の新規案件と同様に社内ガバナンスを順守した対応を行うとのコメントを発表した。セブン＆アイへの出資参画については、具体的条件も決まっておらず、取締役会に付議する状態にもないとしている。同社の鉢