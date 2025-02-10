『M-1グランプリ2024』ファイナリストのお笑いコンビ・ジョックロック（福本ユウショウ、ゆうじろー）が、カンテレで12日放送スタートの『水曜はJ！』（毎週水曜深1：55※関西ローカル）にレギュラー出演することが決まった。【写真】サッカーの夢かなう！ ・ゆうじろー、播戸竜二、柿谷曜一朗の3ショット2月14日に開幕するJリーグについて、関西ならではの切り口で分かりやすく、面白く学ぶ新番組。ジョックロック・ゆう