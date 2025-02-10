きょう10日未明、熊本県人吉市で住宅から火が出て全焼しました。この火事によるけが人はいません。 【写真を見る】「風呂場の近くが燃えている」木造2階建て住宅と小屋が全焼住民の親子は避難し無事熊本・人吉市 警察と消防によりますと10日午前3時半ごろ、人吉市願成寺町（がんじょうじまち）の住宅で「風呂場の近くが燃えている」と住人から119番通報がありました。 消防が駆けつけ、火は約5時間後に消し止められましたが