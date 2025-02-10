この漫画は、つきママ(@tsukimama34)さんのフォロワー・サチさんの次女ヒカリちゃんに起きた体験談を描いたものです。ヒカリちゃん(11か月)は保育園に入園した数日後に突発性発疹を発症。小児科で処方された薬を飲ませても、40度近い高熱が続いています。サチさんの看病疲れがピークに達したころ、ヒカリちゃんに異変が起こります。子どもが病気になったときの対応について考えるきっかけになる作品です。『突発性発疹