知り合いや親族から“勝手に”何か送られてきたとき、いらないモノでもお礼は必要なのでしょうか。なかには写真を撮ったり、感想を添えたりして、お礼の連絡をする人もいるでしょう。これは主人公がそんな「お礼」に悩んでいるお話です。第3話責められたのは私【編集部コメント】後日義実家を訪ねると、義両親にお礼の連絡をしなかったとアイラさんが叱られました。義両親は「もらったモノのお礼は妻がする」「それが常識」だと