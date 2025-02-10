【はむ御膳】 2月14日～ 順次発売 価格：1回300円 「はむ御膳」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「はむ御膳」を2月14日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、ハムスターが入った食器のカプセルトイ。食器には茶碗や小鉢などの種類があり、それぞれ中に入ったハムスターの見た目が異なっている。