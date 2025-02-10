９日未明、筠連（いんれん）県沐愛鎮金坪村にある緊急対応現場を訪れ、被災状況を実地調査し救助の進展とその後の手配について尋ねる劉国中氏（中央）。（成都＝新華社記者／李響）【新華社成都2月10日】中国の劉国中（りゅう・こくちゅう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は8日夜、習近平（しゅう・きんぺい）総書記の重要指示と李強（り・きょう）総理の要求に基づき、四川省宜賓市の地滑り被災現場に駆け付け、捜