【北京＝山下福太郎】中国は１０日、米国からの輸入品に最大１５％の追加関税を発動した。追加関税は米国が今月４日から中国からの輸入品に一律１０％の追加関税を課したことへの対抗措置で、対象の全８０品目のうち８品目に１５％、７２品目に１０％の税率がそれぞれ上乗せされた。具体的な品目では、米国から輸入する原油への関税率は０％から１０％、液化天然ガス（ＬＮＧ）への関税率は２５％から４０％になった。日本貿