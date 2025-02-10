例えば、ある日を境に急に日常が一変したら、皆さんはどうしますか？日常は皆さんそれぞれありますよね。それが当たり前ではなくて、じつはかけがえのないのない奇跡の連続だと感じてる人はどのくらいいるのでしょうか。今回ご紹介す作品は、ある日突然愛する夫を失ったある女性のエピソードです。リコロコ(@ricoroco.2019)さんがインスタグラムで掲載した連載漫画『「当たり前」を失った朝』をご紹介します。どうぞご覧くだ