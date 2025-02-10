1月12日（日）より毎週日曜夕方5時30分〜テレ東系列6局ネット他にて放送中のテレビアニメ『魔神創造伝ワタル』、第6話の場面カットとあらすじが公開された。『魔神英雄伝ワタル』は、1988年4月から1989年3月まで『魔神英雄伝ワタル』全45話がTV放送され、1990年3月にTVシリーズ第2弾『魔神英雄伝ワタル2』、1997年10月にTVシリーズ第3弾『超魔神英雄伝ワタル』が放送されたアニメーションシリーズ。正義感が強く元気な小学四年生の