福井県にあるマルカワみそ株式会社が、Xに投稿した一言が大バズリしている。【写真】自家製醤油、こうやってつくります＜とある会社の方に 「食塩水500ccを入れるだけで、小麦不使用のたまり醤油が出来る国産有機乾燥大麦豆麹」 を提案したら、あまり興味ないって言われました（泣）＞開発の途中だというが、2月10日現在の表示数421.8万、いいね5.8万、リポスト9200超。一体どんな商品なのか？ 投稿した同社の専務・河崎紘徳さんに