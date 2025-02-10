小学2年生に進級したツマ子さん。新しいクラスで友だちになったKちゃんとBちゃんは、一見すると仲良しな2人です。しかし、どこか様子がおかしくて…。この作品では、同級生のいじめを目撃し、悩んだ体験談が描かれています。ツマ子(＠tumakonofamily)さんによる『イジメを目撃したら』第2話をごらんください。 ©tumakonofamily ©tumakonofamily ©tumakonofamily ©tumakonofa