 大洋食品の新商品『ゆうこうゆず 明太子』『ゆうこうゆず たらこ』をご紹介。「焼きあごの出し汁」と幻の希少果実「ゆうこう」などで漬け込んでおり、上品な旨みと爽やかな酸味が感じられる長崎ならではの味わい。今回はその味わいを「明太子」と「たらこ」で食べ比べていこう！ ■「あごだし」「ゆうこう」を使用した長崎ならではの味大洋食品（長崎県）は、食品の製造・販売を行う食品メーカー。主に明太子と海苔を中