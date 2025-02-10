山形地方気象台によりますと今シーズン一番の寒気は次第に弱まり、冬型の気圧配置も徐々に緩んでいるため大雪のピークは過ぎました。運休していたＪＲ山形新幹線は除雪作業が完了したことなどから10日朝、運転を再開しました。寒波のピークは過ぎましたが、山形県内各地で積雪が増えています。10日午前10時現在、大蔵村肘折と西川町大井沢で3メートル10センチ、小国で2メートル16センチ、尾花沢で1