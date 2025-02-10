◇第59回スーパーボウル(日本時間10日、ルイジアナ州ニューオーリンズ シーザーズ・スーパードーム)アメリカンフットボールの頂上決戦、第59回スーパーボウルは、フィラデルフィア・イーグルスがカンザスシティ・チーフスを破り、7年ぶり2度目の優勝を飾りました。イーグルスは第1QにQBジェイレン・ハーツ選手のタッチダウンで先制。その後も得点を重ねつつ、堅い守備も光り、24-0の大量リードで折り返します。第3Qにチーフスがよ