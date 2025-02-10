10日も寒波の影響が残り、日本海側では局地的に雪が強まっています。先週からの寒波の影響で、日本海側では平年を大幅に上回る量の雪が積もっています。午前11時までの最深積雪は福島県の会津若松で100センチ、金沢で30センチなどで、いずれも平年の4倍前後となっています。午後も日本海側では雪が続き、北陸を中心に強まる見込みです。11日の朝までに降る雪の量は、いずれも多い所で北陸60センチ、北海道と東北40センチ