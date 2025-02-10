岸田前首相の近くに爆発物を投げ込んだとされる男の裁判員裁判で、検察は、懲役15年を求刑しました。木村隆二被告は2023年、和歌山市の漁港で、選挙の応援に訪れていた岸田前首相の近くに自作の爆発物を投げ込み、2人にケガをさせたとして、殺人未遂などの罪に問われています。これまでの裁判で、木村被告は「人を害するつもりはなかった」などと述べ、殺意の有無が大きな争点になっています。10日の裁判で、検察は「爆発物は大き