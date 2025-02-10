ZARDが来年に35周年を迎えることを記念する企画「ZARD 35周年YEAR」第1弾のベストアルバム「ZARD Best Request〜35th Anniversary〜」が10日、発売された。ファンのウェブ投票で選んだ35曲を3枚のCDに収録している。1位は「心を開いて」、2位は「あの微笑みを忘れないで」、3位は「マイフレンド」だった。6月4日には2冊の写真集を発売。同5日からアコースティックライブを大阪、横浜、東京で開催する。