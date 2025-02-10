ファーウェイ・ジャパンは2月7日、2025年第1四半期の新製品発表会を開催しました。耳掛けタイプのオープン型イヤホン「HUAWEI FreeArc」をはじめ、大きく4つの製品が登場。実機写真で紹介していきます。手首で測るタイプの血圧測定機能を搭載したスマートウォッチ「HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計」を着けたファーウェイ デバイス 日本・韓国リージョン プレジデントの賀 磊（ハ・レイ）氏と、耳掛けタイプのオープン型完全ワ