「紀ノ国屋」は、2月10日（月）から、 ねこスイーツを全国の店舗とオンラインストアで発売する。【写真】かわいい〜！猫の顔型「保冷巾着」などアイテム一覧■ねこ尽くし！今回登場するのは、ねこの顔型クッキーなどのスイーツを楽しめるねこ好きにはたまらないスイーツセット。ラインナップは3種類で、ハチワレねこなど描かれたポーチ付きの「ねこスイーツポーチ」、ねこのチャームが小さく揺れる「ねこミニスイーツバッ