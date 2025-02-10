バッグの中身を軽くしたい人が増えています。育児中は「なにが起こるかわからない」と荷物をたくさん持っていたというのは、 小4と年長の2人の男の子を育てるESSEフレンズエディターの久世よう子さん。長男が4月に小学校に入学するのを機に少しずつ「バッグの軽量化」に取り組んできたそう。今回はその具体的な工夫を語ります。1：大容量のウエットティッシュは10枚入りに外出時、子どもの食べこぼしや手をふくのにたくさん必要だ