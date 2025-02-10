従業員6人が死亡した三幸製菓の工場火災から2月11日で3年です。火災があった工場で10日、慰霊式が行われました。三幸製菓では3年前の2月11日深夜、村上市の荒川工場で火災が発生し、従業員6人が死亡しました。火災の発生から3年…荒川工場では慰霊式が執り行われ、三幸製菓の幹部ら6人が参列しました。〈三幸製菓山下仁代 表取締役社長〉「悲惨な事故を二度と起こしてはならない事故を絶対に風化させてはならない安全をすべて優