コミュニケーション戦略研究家でもある岡本純子氏が「日米首脳会談での石破首相の話し方」を分析します（写真：White House/Planet Pix/ZUMA Press/アフロ）一部上場企業の社長や企業幹部、政治家など、「トップエリートを対象としたプレゼン・スピーチなどのプライベートコーチング」に携わり、これまでに1000人以上の話し方を変えてきた岡本純子氏。たった2時間のコーチングで、「棒読み・棒立ち」のエグゼクティブを、会場を「