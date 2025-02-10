JR九州によると、10日午前11時4分ごろ、日豊線中津駅で特急ソニック20号（大分10時11分発博多行）に乗客トラブルが発生した。この影響で同11時50分現在、同線小倉〜中津間や鹿児島線小倉〜博多間のダイヤが乱れている。