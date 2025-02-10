家族にも褒められた！メニュー選びに迷わないから続く！7日間で体の変化を実感できる神やせプラン／筋トレなし、食べてやせる！神やせ7日間ダイエット（1）筋トレや有酸素運動は一切せず、7日間で体を変える--。そんな夢のような食事プランを教えてくれるのが、数多くの女性たちをダイエット成功に導いてきたボディメイクのプロ・石本哲郎さん。その方法は、栄養やカロリーが考慮されたメニューの通りに、1日3食きちんと食べるだけ