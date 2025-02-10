ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの「ABEMA」初冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』が5日にスタート。初回では、”国宝級イケメン”こと八木勇征の驚くべき芸能界の交流が明らかになった。【写真】”国宝級イケメン”八木勇征の豪華すぎる”芸能界の交友関係この番組はFANTASTICSのメンバーの世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太が、人気芸人と共に大規模なド